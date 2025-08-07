Колумбийский сенатор сообщил об угрозах от сторонников экс-президента страны

Сенатор Колумбии Иван Сепеда заявил, что получал угрозы от сторонников экс-президента страны Альваро Урибе. Это могло произойти из-за того, что сенатор инициировал уголовное дело против бывшего лидера Колумбии, сообщило агентство Франс Пресс.
«Иван Сепеда сказал, что после осуждения Урибе он получал почти ежедневные угрозы от сторонников бывшего президента», — говорится в материале агентства.
В то же время Сепеда считает, что рано или поздно справедливость в Колумбии восторжествует, так как на счету Урибе «много преступлений».
Отметим, что в июле 2025 года колумбийский суд признал Урибе в подкупе свидетеля. Он стал первым экс-президентом страны, приз.
