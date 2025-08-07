Ричмонд
CNN: Трамп призвал команду быстро планировать встречи с Путиным и Зеленским

Как утверждается, помощники американского лидера уже приступили к подготовке мероприятий.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде в срочном порядке заняться организацией встреч с лидерами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным телеканала, помощники американского лидера уже приступили к подготовке мероприятий, несмотря на то что подобные визиты обычно требуют значительного времени на согласование. Тем не менее, Трамп, по информации источников, настаивает на ускоренном графике.

Ранее газета New York Times сообщила, что американский президент планирует встретиться с Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого провести и трехсторонние переговоры с участием Зеленского.

Между тем политолог Сергей Марков, оценивая итог переговоров Путина и Уиткоффа, предположил, что политики могли договориться о перемирии в воздухе в зоне СВО.

