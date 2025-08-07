Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин заявил, что впечатлен планами Челябинской области в сфере строительства

Президент России Владимир Путин накануне Дня строителя провел совещание по видеосвязи, в рамках которого пообщался с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Источник: Вечерний Челябинск

Глава южноуральского региона доложил президенту о ряде проектов, которые планируют реализовать в территории и тех, которые уже удалось претворить в жизнь.

В частности, Текслер сообщил, что в Челябинской области в настоящее время активно реализуют проект «Инфраструктура для жизни», который дает возможность совершать прорывы в жилом, дорожном строительстве, строить новые социальные объекты. «В этом году будет введено около двух миллионов квадратных метров жилья в Челябинской области, — сообщил президенту губернатор Алексей Текслер. — Примерно сколько же мы ввели в прошлом году. Около 500 километров дорог будет отремонтировано и введено новых, 52 новых социальных объекта будет введено в этом году, более 100 отремонтировано. Это и школы, и больницы, и поликлиники, детские сады, объекты спорта, культуры».

Текслер поблагодарил Путина за поддержку, которую оказывает федеральный центр Челябинской области в реализации проектов, а также отметил, что многие из них помогают в числе прочего решать и демографические проблемы. Владимир Путин в ответ сообщил, что знает о планах, которые готовятся реализовать в Челябинской области и высоко их оценивает. «Алексей Леонидович, мы с Вами не так давно обсуждали все планы, которые вы намечаете в Челябинской области, — заявил президент России. — Они впечатляют, это хорошие планы. Надо просто идти целенаправленно от решения одной задачи к другой. Действительно, тогда и люди оценят по достоинству то, что делается на уровне региона да и во всей стране».

В окончании разговора Путин пожелал успехов Алексею Текслеру в реализации проектов, а также поздравил всех российских строителей с наступающим профессиональным праздником.