Владимир Путин заявил, что впечатлен планами Челябинской области в сфере строительства

Глава южноуральского региона доложил президенту о ряде проектов, которые планируют реализовать в территории и тех, которые уже удалось претворить в жизнь.
В частности, Текслер сообщил, что в Челябинской области в настоящее время активно реализуют проект «Инфраструктура для жизни», который дает возможность совершать прорывы в жилом, дорожном строительстве, строить новые социальные объекты. «В этом году будет введено около двух миллионов квадратных метров жилья в Челябинской области, — сообщил президенту губернатор Алексей Текслер. — Примерно сколько же мы ввели в прошлом году. Около 500 километров дорог будет отремонтировано и введено новых, 52 новых социальных объекта будет введено в этом году, более 100 отремонтировано. Это и школы, и больницы, и поликлиники, детские сады, объекты спорта, культуры».
Текслер поблагодарил Путина за поддержку, которую оказывает федеральный центр Челябинской области в реализации проектов, а также отметил, что многие из них помогают в числе прочего решать и демографические проблемы. Владимир Путин в ответ сообщил, что знает о планах, которые готовятся реализовать в Челябинской области и высоко их оценивает. «Алексей Леонидович, мы с Вами не так давно обсуждали все планы, которые вы намечаете в Челябинской области, — заявил президент России. — Они впечатляют, это хорошие планы. Надо просто идти целенаправленно от решения одной задачи к другой. Действительно, тогда и люди оценят по достоинству то, что делается на уровне региона да и во всей стране».
В окончании разговора Путин пожелал успехов Алексею Текслеру в реализации проектов, а также поздравил всех российских строителей с наступающим профессиональным праздником.