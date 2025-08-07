Владимир Путин заявил, что впечатлен планами Челябинской области в сфере строительства

Текслер поблагодарил Путина за поддержку, которую оказывает федеральный центр Челябинской области в реализации проектов, а также отметил, что многие из них помогают в числе прочего решать и демографические проблемы. Владимир Путин в ответ сообщил, что знает о планах, которые готовятся реализовать в Челябинской области и высоко их оценивает. «Алексей Леонидович, мы с Вами не так давно обсуждали все планы, которые вы намечаете в Челябинской области, — заявил президент России. — Они впечатляют, это хорошие планы. Надо просто идти целенаправленно от решения одной задачи к другой. Действительно, тогда и люди оценят по достоинству то, что делается на уровне региона да и во всей стране».