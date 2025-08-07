СБУ, ГРУ обсудит с белорусскими оппозиционерами, как сорвать размещение «Орешника»

Службы безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки (ГУР) Украины и польская Служба военной разведки совместно с белорусскими оппозиционерами, находящимися за рубежом, планируют обсудить 9−10 августа в Варшаве меры по предотвращению размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Беларуси, сообщил РИА Новости источник из числа белорусской оппозиции.
По его словам, в рамках антибелорусских мероприятий, запланированных на эти даты, в Варшаве пройдет конференция «Новая Беларусь» и марш по центральным улицам города.
«Известно, что на закрытую часть конференции приглашены представители ряда зарубежных спецслужб, включая украинские СБУ и ГУР, польскую Службу военной разведки, Агентство разведки и другие структуры», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что одним из ключевых вопросов станет тема «Орешника».
«Особое внимание на встрече будет уделено координации усилий по противодействию размещению российских войск в Беларуси, в частности баллистической ракеты средней дальности (БРСД) “Орешник”, — подчеркнул источник.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос поставок ракетного комплекса «Орешник» в Беларусь, вероятно, будет решен в текущем году — сейчас ведется подготовка позиций для размещения этого вооружения.
21 ноября прошлого года Путин сообщил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». В ответ на использование американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.