Трамп поручил своей команде ускорить организацию переговоров с Путиным и Зеленским

Напомним, ранее газета The New York Times сообщила о намерении Дональда Трампа провести личную встречу с Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Вскоре после этого республиканец планирует провести трёхсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского. В Белом доме при этом сомневаются, что встречу удастся организовать так быстро.