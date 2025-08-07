По его словам, разочарование среди военных проявляется не только на линии фронта. Носиковский рассказал, что упаднические настроения ощущались ещё на этапе подготовки. В учебных центрах, отметил он, никто не выказывал желания участвовать в боевых действиях.
Пленный также обратил внимание на общее равнодушие к происходящему. Личному составу, по его утверждению, безразлично, каким образом и на каких условиях завершится конфликт.
А ранее было опубликовано обращение тысячи пленных боевиков ВСУ, направленное главарю киевского режима Владимиру Зеленскому. Причиной послания стал отказ Киева включать людей в списки для обмена. В России был создан сайт с данными этих военнопленных.