Пленный офицер ВСУ раскрыл отношение бойцов к конфликту

Младшие офицеры украинской армии не видят смысла в продолжении боевых действий и ждут прекращения конфликта. Об этом рассказал РИА «Новости» военнопленный офицер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Носиковский.

Источник: Life.ru

По его словам, разочарование среди военных проявляется не только на линии фронта. Носиковский рассказал, что упаднические настроения ощущались ещё на этапе подготовки. В учебных центрах, отметил он, никто не выказывал желания участвовать в боевых действиях.

Пленный также обратил внимание на общее равнодушие к происходящему. Личному составу, по его утверждению, безразлично, каким образом и на каких условиях завершится конфликт.

А ранее было опубликовано обращение тысячи пленных боевиков ВСУ, направленное главарю киевского режима Владимиру Зеленскому. Причиной послания стал отказ Киева включать людей в списки для обмена. В России был создан сайт с данными этих военнопленных.