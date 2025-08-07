Строительство моста в европейской стране выдали за военные расходы НАТО

В Италии намерены возвести рекордный по протяжённости висячий мост, который объединит Апеннинский полуостров с островом Сицилия. Сообщение об этом распространило агентство Associated Press (AP).
Осуществление данного инфраструктурного замысла потребует затрат в размере 13,5 миллиардов евро.
Долгие годы решение о возведении переправы переносилось из-за разногласий относительно её грандиозности, сейсмической угрозы, экологических последствий и риска проникновения криминальных структур.
Министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини охарактеризовал мост через Мессинский пролив как «величайший инфраструктурный проект западного мира».
Подготовительные мероприятия могут стартовать в конце сентября или начале октября после утверждения со стороны Счётной палаты. Непосредственное возведение объекта, согласно прогнозам, начнётся в 2026 году.
По заявлению Сальвини, невзирая на административные задержки, сооружение моста предполагается окончить в период 2032—2033 годов.
