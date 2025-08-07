Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительство моста в европейской стране выдали за военные расходы НАТО

В Италии намерены возвести рекордный по протяжённости висячий мост, который объединит Апеннинский полуостров с островом Сицилия.

В Италии намерены возвести рекордный по протяжённости висячий мост, который объединит Апеннинский полуостров с островом Сицилия. Сообщение об этом распространило агентство Associated Press (AP).

Осуществление данного инфраструктурного замысла потребует затрат в размере 13,5 миллиардов евро.

Долгие годы решение о возведении переправы переносилось из-за разногласий относительно её грандиозности, сейсмической угрозы, экологических последствий и риска проникновения криминальных структур.

Министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини охарактеризовал мост через Мессинский пролив как «величайший инфраструктурный проект западного мира».

Подготовительные мероприятия могут стартовать в конце сентября или начале октября после утверждения со стороны Счётной палаты. Непосредственное возведение объекта, согласно прогнозам, начнётся в 2026 году.

По заявлению Сальвини, невзирая на административные задержки, сооружение моста предполагается окончить в период 2032—2033 годов.

Читайте также: Назван неожиданный способ ликвидации базы британского спецназа в Очакове.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше