Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские войска ликвидировали 46 пунктов управления дронами ВСУ

Западная группировка войск за сутки нанесла значительный урон украинским силам, уничтожив ключевые объекты управления и технику.

Западная группировка войск за сутки нанесла значительный урон украинским силам, уничтожив ключевые объекты управления и технику. По данным начальника пресс-центра группировки Леонида Шарова, российские подразделения ликвидировали 46 пунктов управления беспилотной авиацией, 44 вражеских БПЛА самолётного типа и 7 терминалов спутниковой связи Starlink.

Кроме того, поражены 8 станций РЭБ, 6 складов боеприпасов и различная бронетехника, включая британские бронемашины Snatch. Потери ВСУ в живой силе за указанный период составили до 230 военнослужащих.

Напомним, что Новороссийск подвергся атаке украинских безэкипажных катеров.

Ранее российский боец сообщил о сильном истощении одной из бригад ВСУ в Запорожской области.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше