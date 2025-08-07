Риттер заявил, что Киев будет мешать любым сделкам Москвы и Вашингтона

Американский геополитический эксперт Скотт Риттер в ходе выступления на YouTube выразил мнение, что между Москвой и Вашингтоном возможен компромисс, однако препятствием для достижения договоренностей остаётся позиция украинского руководства.
По его словам, Россия сохраняет приверженность дипломатическим методам и демонстрирует последовательность в своих действиях, что, как отметил аналитик, вызывает уважение у Дональда Трампа.
Риттер подчеркнул, что потенциал для диалога между США и Россией сохраняется, и визит представителя Вашингтона Джонатана Уиткоффа стал тому подтверждением. При этом он указал, что именно Киев и его руководство тормозят процесс, отказываясь признавать объективную обстановку и отвергая любые компромиссные предложения.
Эксперт считает, что дальнейшее развитие ситуации зависит от позиции США: как только Вашингтон ясно даст понять Украине о бесперспективности сопротивления, конфликт может быть завершён. В противном случае, полагает он, боевые действия продолжатся.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил своей команде в срочном порядке заняться организацией встреч с лидерами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.