Риттер заявил, что Киев будет мешать любым сделкам Москвы и Вашингтона

Риттер подчеркнул, что потенциал для диалога между США и Россией сохраняется, и визит представителя Вашингтона Джонатана Уиткоффа стал тому подтверждением. При этом он указал, что именно Киев и его руководство тормозят процесс, отказываясь признавать объективную обстановку и отвергая любые компромиссные предложения.