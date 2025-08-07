Ричмонд
СБУ и ГУР при поддержке Польши планируют сорвать размещение Орешника в Беларуси

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Незалежной при поддержке польской Службы военной разведки и белорусских оппозиционеров намерены обсудить меры по предотвращению размещения ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. Встреча запланирована на 9−10 августа в Варшаве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в рядах белорусской оппозиции.

Источник: Life.ru

В рамках мероприятий, связанных с противодействием властям РБ, в Варшаве также пройдёт конференция «Новая Беларусь» и марш по центральным улицам города. На закрытой части конференции ожидается участие представителей зарубежных спецслужб, включая украинские и польские разведывательные структуры.

По информации источника, основное внимание на встрече будет уделено координации усилий по противодействию размещения российских войск в Беларуси, в частности, обсуждению вопроса о баллистической ракете средней дальности «Орешник».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сообщил, что вопрос о поставке данного комплекса в Белоруссию, вероятно, будет решён в текущем году. Сейчас ведётся подготовка позиций для его размещения. Белорусские российские специалисты выбрали место для будущих позиций.