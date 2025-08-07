СБУ и ГУР при поддержке Польши планируют сорвать размещение Орешника в Беларуси

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Незалежной при поддержке польской Службы военной разведки и белорусских оппозиционеров намерены обсудить меры по предотвращению размещения ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. Встреча запланирована на 9−10 августа в Варшаве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в рядах белорусской оппозиции.