В Думу хотят пригласить главу Минпросвещения для обсуждения школьной формы

Милонов призвал вместе обсуждать варианты школьной формы.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил о планах обсудить варианты школьной формы в стенах парламета. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом aif.ru.

Ранее был представлен новый вариант школьной формы, учитывающий характеристики ткани, которая соответствует требованиям ГОСТа: отсутствие острых краев и кромок, гипоаллергенность.

«Если такой образец будет для всех един, то тогда, я думаю, что вместе со своими коллегами пригласим министра просвещения к нам для разговора. А то у нас из крайности в крайность. То у нас все ходили как папуасы, разрисованные в каких-то Armani, Versace и так далее. Дети травмировались из-за того, что у одних родителей была возможность купить модную шмотку, у других — нет. А теперь новая история. Почему же в такой тайне все это держится? Давайте искать варианты, вместе решать эту проблему. Просто не надо считать других за идиотов, которые ничего не могут сами выбрать», — сказал собеседник издания.

Позже Минпросвещения опровергло слухи о введении единой школьной формы. В министерстве отметили, что решения по одежде для школьников остаются за самими учебными заведениями.

До этого депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал новый вариант школьной формы, образец которого распространился в соцсетях, несуразным.