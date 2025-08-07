В Новороссийске отменена угроза атаки безэкипажных катеров

В Новороссийске отменен сигнал об угрозе атаки безэкипажных катеров (БЭК). Об этом ранним утром в четверг, 7 августа, сообщает глава города Андрей Кравченко.
«Отмена угрозы атаки БЭК. Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет!» — написал градоначальник в Telegram-канале.
Немного позже мэр Новороссийска дополнил, что движение транспортных средств в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской, которое минувшей ночью было перекрыто после объявления опасности атаки БЭК, возобновлено.
Как KP.RU писал ранее, этой ночью жителям первой линии Новороссийска было рекомендовано укрыться в комнате, окна в которой отсутствуют или же не выходят на море, а также не находиться на открытом пространстве у побережья.