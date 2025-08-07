Ричмонд
США смягчили риторику в отношении РФ в годовом докладе о правах человека

Администрация Дональда Трампа внесла существенные изменения в ежегодный доклад Госдепартамента о правах человека за 2024 год, смягчив критику в адрес России, Израиля и Сальвадора.

Администрация Дональда Трампа внесла существенные изменения в ежегодный доклад Госдепартамента о правах человека за 2024 год, смягчив критику в адрес России, Израиля и Сальвадора. Как сообщает газета The Washington Post, ознакомившаяся с проектом документа, разделы об этих странах стали значительно короче по сравнению с прошлогодним отчетом, подготовленным при Джо Байдене.

Из нового доклада исключены упоминания о возможных случаях насилия в отношении ЛГБТ*-сообщества (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), а также смягчены формулировки о злоупотреблениях властью. Представитель Госдепа пояснил, что документ был переработан для большей лаконичности и соответствия законодательным требованиям, с акцентом на «ключевые вопросы».

Примечательно, что публикация доклада, обычно представляемого в марте-апреле, была отложена. Как ранее сообщало NPR, команда Трампа инициировала пересмотр данных, подготовленных еще до его инаугурации, исключив необязательные пункты.

В российском посольстве в США ранее критиковали подобные доклады как инструмент продвижения американских ценностей, указывая, что обвинения в адрес РФ часто сводятся к оспариванию спецоперации на Украине и бездоказательным утверждениям о нарушении международного права.

Ранее сообщалось, что Трамп потребовал ускорить подготовку к переговорам с Путиным и Зеленским.

* — движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

