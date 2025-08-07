США смягчили риторику в отношении РФ в годовом докладе о правах человека

Из нового доклада исключены упоминания о возможных случаях насилия в отношении ЛГБТ*-сообщества (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), а также смягчены формулировки о злоупотреблениях властью. Представитель Госдепа пояснил, что документ был переработан для большей лаконичности и соответствия законодательным требованиям, с акцентом на «ключевые вопросы».