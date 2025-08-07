Ричмонд
Пушков: Бразилия созовет страны БРИКС, чтобы дать отпор тарифам Трампа

Cтраны БРИКС могут выработать единый ответ на действия США, что приведет к обратному эффекту от тарифной политики Дональда Трампа. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«Президент Бразилии Лула намерен созвать лидеров стран БРИКС для выработки совместного ответа на тарифы Трампа. В случае, если совместный ответ будет выработан, это станет новым поворотом в динамике скрытого столкновения между БРИКС и США», — написал Пушков в telegram-канале.

По его словам, президент Бразилии Лула да Силва намерен собрать лидеров стран объединения, чтобы обсудить возможные меры в ответ на введенные Вашингтоном пошлины. Если единая позиция будет сформулирована, это, по мнению Пушкова, может изменить расстановку сил в скрытом противостоянии между БРИКС и США — причем вопреки намерениям Трампа, который таким способом стремился ослабить влияние блока.

Сенатор считает, что в случае эскалации торговых разногласий ситуация может выйти в открытое противостояние, где тарифные войны будут способствовать консолидации стран БРИКС. Ранее Дональд Трамп подписал указ о повышении торговых пошлин для ряда государств. В частности, для Индии они составят 25%, а для Бразилии — до 50%.

