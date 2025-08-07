Пушков: Бразилия созовет страны БРИКС, чтобы дать отпор тарифам Трампа

По его словам, президент Бразилии Лула да Силва намерен собрать лидеров стран объединения, чтобы обсудить возможные меры в ответ на введенные Вашингтоном пошлины. Если единая позиция будет сформулирована, это, по мнению Пушкова, может изменить расстановку сил в скрытом противостоянии между БРИКС и США — причем вопреки намерениям Трампа, который таким способом стремился ослабить влияние блока.