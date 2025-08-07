Ракетоносцы РФ поднялись в небо после переговоров Путина с Уиткоффом

Сразу после переговоров президента России Владимира Путина со специальным представителем Белого дома Стивом Уиткоффом в воздух были подняты стратегические ракетоносцы российских Воздушно-космических сил, сообщает Telegram-канал «Два майора».
По его данным, с аэродрома Оленья взлетели бомбардировщики Ту-95МС, а с базы в Энгельсе — Ту-160. Отмечается, что экипажи уже выполнили пусковые манёвры.
Характер миссии пока остаётся неясным — не исключается как учебная отработка, так и реальное боевое применение. В случае последнего удары по целям на территории Украины могут быть нанесены в течение ближайшего часа.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что встреча Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа была «продуктивнее, чем ожидалось».