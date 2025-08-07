Удар по морским диверсантам: генерал Попов объяснил атаки на объекты Одессы

По объектам Одессы вновь был нанесен массированный удар. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов отметил, что атака ВС РФ стала ответом на поставки Западом вооружения для киевского режима через порты и запуски ВСУ дронов на города России.
Бьют по порту и критической инфраструктуре.
«Через Одессу идут поставки оружия Украине иностранными государствами. Германия, Франция, Великобритания под разными флагами отправляют свои корабли, в трюмах которых, по данным разведки, находятся боеприпасы или какое-то вооружение тяжелое для ВСУ. Поэтому ВС РФ с определённой, будем говорить, периодичностью ракетами, авиацией наносят удары по портовым объектам», — сообщил Попов в беседе с aif.ru.
Кроме того, попадает под атаки и сопутствующая инфраструктура, которая обеспечивает работу портов.
Так, накануне беспилотники «Герань» атаковали газокомпрессорную станцию «Орловка» в Одесской области, которая дает топливо не только городу, но и оборонным предприятиям.
«Энергетическая зависимость порта велика. Поэтому уничтожению также подлежат трансформаторные подстанции, газораспределительные, нефтеперегонные и нефтеперекачивающие трубопроводы, насосные станции. Стоит задача затруднить обеспечение кораблей, чтобы они не могли долго находиться в портах», — сказал генерал-майор.
По сути, констатировал Попов, удары ВС РФ по объектам Одессы срывают поставки оружия, прерывают и разрушают соответствующую логистическую цепочку на определенное время.
Бьют по местам производства БПЛА.
Одесса является одним из основных городов, откуда ВСУ запускают по российским городам беспилотники, отметил Попов.
«Из Одессы ВСУ запускают БПЛА для атак Крыма. Дроны летят и на Геническ. Ударам подвергается херсонская сторона — левобережье от Днепра. Кроме того, дроны летят на запорожское направление — на Мелитополь, и днепропетровское», — сказал Попов.
Генерал-майор также акцентировал, что беспилотники ВСУ из Одессы охватывают почти всю Донецкую Народную Республику: «Это их основное направление».
«Иногда БПЛА из Одессы доходят до Краснодара, Анапы и вплоть до Геленджика, немного Ростов захватывают… Такая ситуация, конечно, заставляет войска ПВО работать в напряженном ритме деятельности. Но это их главная задача», — заметил Попов.
При этом он добавил, что производства БПЛА — беспилотников авиационного назначения и беспилотных катеров — могут располагаться и в портах города.
«Поэтому удары по портовой инфраструктуре наносятся не только с целью нарушить сформировавшиеся цепочки поставок вооружения Западом, а также для уничтожения мест сборки и хранения дронов», — сказал Попов.
Иностранные наемники бегут из Одессы.
Удары по объектам Одессы способствуют бегству иностранных наемников и инструкторов из Украины, сообщил Попов.
«Недалеко от Одесского порта есть спецшкола морских диверсантов и морской пехоты ВСУ. Туда ВС РФ с определенной периодичностью наносят удары. Почему? Там инструкторы иностранные проводят обучение, есть наемники: американцы работают под флагом добровольцев, британцы открыто, французы тоже немножко суетятся. И вот удары российских войск очень сильно влияют на психофизиологию западных специалистов. Они потом бегут оттуда, из Украины, не выполнив свои контрактные обязательства», — рассказал Попов.
По его словам, нарушения психофизиологии отдельных военных в итоге влияет на общее состояние украинской армии и снижает ее боевой потенциал.
«Представьте, если техникой управляет психически неустойчивый человек, напуганный, с трясущимися руками и бегающими глазами. Качество работы ухудшается процентов на 15−20», — подытожил Попов.