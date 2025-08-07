Удар по морским диверсантам: генерал Попов объяснил атаки на объекты Одессы

«Недалеко от Одесского порта есть спецшкола морских диверсантов и морской пехоты ВСУ. Туда ВС РФ с определенной периодичностью наносят удары. Почему? Там инструкторы иностранные проводят обучение, есть наемники: американцы работают под флагом добровольцев, британцы открыто, французы тоже немножко суетятся. И вот удары российских войск очень сильно влияют на психофизиологию западных специалистов. Они потом бегут оттуда, из Украины, не выполнив свои контрактные обязательства», — рассказал Попов.