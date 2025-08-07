Владимир Путин принял участие в открытии детского сада в Копейске

«Всего в регионе около ста таких проектов. В Копейске — девять. Активно включились в реализацию проекта “Инфраструктура для жизни”. Жильё, дороги, социальные объекты. В этом году будет введено около двух миллионов квадратных метров жилья в Челябинской области. Примерно столько же мы ввели в прошлом году. Около 800 км дорог будет отремонтировано, введено 52 новых социальных объекта. Более ста отремонтировано: школы, больницы, поликлиники, детские сады, объекты спорта, культуры. Это помогает нам решать и демографические вопросы. В этом году мы вводим детские сады, включая этот, шесть новых школ, много проектов реализуем, за что спасибо нашим строителям», — рассказал Алексей Текслер.