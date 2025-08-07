Владимир Путин принял участие в открытии детского сада в Копейске

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи поучаствовал в открытии детсада на 120 мест в Копейске. В этом году в Челябинской области планируют ввести в эксплуатацию 52 новых социальных объекта, сообщил главе государства губернатор Алексей Текслер.
Как рассказали в пресс-службе губернатора, новый детский сад в Копейске оснащён по последнему слову техники. Здесь есть современные помещения для занятий, предусмотрены видеонаблюдение, противопожарная система и охрана.
Алексей Текслер подчеркнул, что в Копейске, как и во всём регионе, реализуются проекты комплексного развития территории.
«Всего в регионе около ста таких проектов. В Копейске — девять. Активно включились в реализацию проекта “Инфраструктура для жизни”. Жильё, дороги, социальные объекты. В этом году будет введено около двух миллионов квадратных метров жилья в Челябинской области. Примерно столько же мы ввели в прошлом году. Около 800 км дорог будет отремонтировано, введено 52 новых социальных объекта. Более ста отремонтировано: школы, больницы, поликлиники, детские сады, объекты спорта, культуры. Это помогает нам решать и демографические вопросы. В этом году мы вводим детские сады, включая этот, шесть новых школ, много проектов реализуем, за что спасибо нашим строителям», — рассказал Алексей Текслер.
Владимир Путин оценил проекты.
«Алексей Леонидович, мы с вами не так давно обсуждали все планы, которые вы намечаете в Челябинской области. Они впечатляют, это хорошие планы. Надо просто идти целенаправленно от решения одной задачи к другой. И люди тогда оценят по достоинству то, что делается на уровне региона, да и во всей стране», — отметил президент РФ.
Владимир Путин поучаствовал по видеосвязи в открытии ряда новых объектов в российских регионах в преддверии Дня строителя. Так, в Комсомольске-на-Амуре открыли набережную реки Амур, в Перми — зоопарк. Новые объекты появились также в Брянской области и дагестанском поселке Шахмал.