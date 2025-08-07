Предсказания умершего лидера ЛДПР Владимира Жириновского популярны, поскольку он один из многих, кто говорил разумные вещи, в том числе и о судьбе Украины. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал депутат Государственной думы Евгений Федоров.
Ранее сообщалось, что в Шевченковском райсуде Киева проходит судебный процесс над Жириновским и министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. Уточнялось, что очередное слушание по их делу назначено на 15 августа. Среди обвиняемых также находится глава комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.
«Предсказания, прогнозы Жириновский так популярны, потому что он один среди немногих, кто говорил разумные вещи. То есть не пропаганду, не какую-то болтовню неразумного ребенка, как у нас это часто делается, а просто говорил научно-обоснованные вещи. То есть он, грубо говоря, ученый. А как ученый, он говорил правду. К сожалению, у нас такого сейчас мало. Очень много хотелок, но очень мало правовых, научных подходов с теми событиями, с которыми мы живем. Те вещи, о которых он говорил, в том числе и по судьбе Украины, Жириновский говорил с правовой позиции, научной. Это не то, что он был предсказатель, просто у него был богатый научный и жизненный опыт», — сказал собеседник издания.
До этого Федоров рассказывал aif.ru, что на Украине судят Жириновского из-за страха его прогнозов о распаде страны.
В социальных сетях распространяется видео, на котором Жириновский в 2019 году разрезает торт в форме Украины. По его словам, две три территории страны перейдет в состав России.
Дело на Жириновского завели в 2018 году за финансирование терроризма организованной группой или в особо крупном размере. Среди обвиняемых также Дегтярев и Диденко.
До этого стало известно, что Хмельницкий городской районный суд Украины заочно приговорил депутата Госдумы РФ Марию Бутину к 15 годам лишения свободы.