Депутат Федоров объяснил популярность прогнозов Жириновского

«Предсказания, прогнозы Жириновский так популярны, потому что он один среди немногих, кто говорил разумные вещи. То есть не пропаганду, не какую-то болтовню неразумного ребенка, как у нас это часто делается, а просто говорил научно-обоснованные вещи. То есть он, грубо говоря, ученый. А как ученый, он говорил правду. К сожалению, у нас такого сейчас мало. Очень много хотелок, но очень мало правовых, научных подходов с теми событиями, с которыми мы живем. Те вещи, о которых он говорил, в том числе и по судьбе Украины, Жириновский говорил с правовой позиции, научной. Это не то, что он был предсказатель, просто у него был богатый научный и жизненный опыт», — сказал собеседник издания.