Сенатор Пушков рассказал о возможном сплочении БРИКС в ответ на пошлины США

В ответ на тарифные санкции Соединённых Штатов страны БРИКС способны консолидироваться, что парадоксальным образом обратит эффект тарифных войн американского президента Дональда Трампа против него самого. Эту точку зрения высказал сенатор Совета Федерации ФС РФ Алексей Пушков.
Президент Бразилии Лула [да Силва] намерен собрать лидеров государств БРИКС для разработки коллективного ответа на меры Трампа. В случае достижения консенсуса это ознаменует новый виток в развитии латентного противостояния между БРИКС и США, причем такой, который политика Трампа была призвана не допустить, отметил он в своём Telegram-канале.
По оценке Пушкова, конфронтация рискует перейти в открытую фазу, и тогда инициатива Трампа по развязыванию тарифных войн приведёт к сплочению стран БРИКС вопреки его расчётам.
Ранее президент США подписал распоряжение о повышении пошлин для ряда стран-участниц БРИКС. В частности, США вводят 25-процентные тарифы на товары из Индии. Ставки на импорт продукции из Бразилии повышаются до 50%.
