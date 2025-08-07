Сенатор Пушков рассказал о возможном сплочении БРИКС в ответ на пошлины США

Президент Бразилии Лула [да Силва] намерен собрать лидеров государств БРИКС для разработки коллективного ответа на меры Трампа. В случае достижения консенсуса это ознаменует новый виток в развитии латентного противостояния между БРИКС и США, причем такой, который политика Трампа была призвана не допустить, отметил он в своём Telegram-канале.