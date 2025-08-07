Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Пушков рассказал о возможном сплочении БРИКС в ответ на пошлины США

В ответ на тарифные санкции Соединённых Штатов страны БРИКС способны консолидироваться, что парадоксальным образом обратит эффект тарифных войн американского президента Дональда Трампа против него самого.

В ответ на тарифные санкции Соединённых Штатов страны БРИКС способны консолидироваться, что парадоксальным образом обратит эффект тарифных войн американского президента Дональда Трампа против него самого. Эту точку зрения высказал сенатор Совета Федерации ФС РФ Алексей Пушков.

Президент Бразилии Лула [да Силва] намерен собрать лидеров государств БРИКС для разработки коллективного ответа на меры Трампа. В случае достижения консенсуса это ознаменует новый виток в развитии латентного противостояния между БРИКС и США, причем такой, который политика Трампа была призвана не допустить, отметил он в своём Telegram-канале.

По оценке Пушкова, конфронтация рискует перейти в открытую фазу, и тогда инициатива Трампа по развязыванию тарифных войн приведёт к сплочению стран БРИКС вопреки его расчётам.

Ранее президент США подписал распоряжение о повышении пошлин для ряда стран-участниц БРИКС. В частности, США вводят 25-процентные тарифы на товары из Индии. Ставки на импорт продукции из Бразилии повышаются до 50%.

Читайте также: Сенатор Пушков рассказал о «крестовом походе» журналистки Оуэнс на Макронов.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше