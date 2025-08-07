Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал расширить вторичные санкции против торговых партнёров России

Президент США Дональд Трамп объявил о планах расширить перечень вторичных санкций против стран, сотрудничающих с Россией. Выступление республиканца транслировала пресс-служба Белого дома на YouTube.

Источник: Life.ru

«Вы увидите гораздо больше. Вы увидите очень много вторичных санкций», — пообещал американский лидер.

Ранее журналист американского издания Axios сообщил, что администрация США может ввести вторичные антироссийские санкции уже в пятницу, 8 августа. Также были предположения, что новые ограничительные меры Трампа против России могут навредить самим Соединённым Штатам, а угрозы хозяина Белого дома могут быть преувеличены.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше