Трамп пообещал расширить вторичные санкции против торговых партнёров России

Ранее журналист американского издания Axios сообщил, что администрация США может ввести вторичные антироссийские санкции уже в пятницу, 8 августа. Также были предположения, что новые ограничительные меры Трампа против России могут навредить самим Соединённым Штатам, а угрозы хозяина Белого дома могут быть преувеличены.