Ночью силы ПВО отразили на севере Ростовской области атаку, пострадавших нет

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили минувшей ночью атаку в в Чертковском и Миллеровском районах на севере Ростовской области. Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь утром в четверг, 7 августа, пострадавших нет.
«Наши военные ночью отразили атаку по северу области: в Чертковском и Миллеровском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал», — написал политик в Telegram-канале.
По словам Слюсаря, в настоящее время представители профильных ведомств уточняют информацию о последствиях ночной атаки «на земле».
Как KP.RU писал ранее, утром 7 августа в Новороссийске отменили сигнал об угрозе атаки безэкипажных катеров (БЭК). Движение транспорта в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской, которое минувшей ночью было перекрыто после объявления опасности атаки БЭК, также возобновлено.