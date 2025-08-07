Ночью силы ПВО отразили на севере Ростовской области атаку, пострадавших нет

Как KP.RU писал ранее, утром 7 августа в Новороссийске отменили сигнал об угрозе атаки безэкипажных катеров (БЭК). Движение транспорта в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской, которое минувшей ночью было перекрыто после объявления опасности атаки БЭК, также возобновлено.