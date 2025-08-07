Ричмонд
Ночью силы ПВО отразили на севере Ростовской области атаку, пострадавших нет

Сейчас представители профильных ведомств уточняют информацию о последствиях ночной атаки «на земле».

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили минувшей ночью атаку в в Чертковском и Миллеровском районах на севере Ростовской области. Как сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь утром в четверг, 7 августа, пострадавших нет.

«Наши военные ночью отразили атаку по северу области: в Чертковском и Миллеровском районах. По оперативным данным, никто из людей не пострадал», — написал политик в Telegram-канале.

По словам Слюсаря, в настоящее время представители профильных ведомств уточняют информацию о последствиях ночной атаки «на земле».

Как KP.RU писал ранее, утром 7 августа в Новороссийске отменили сигнал об угрозе атаки безэкипажных катеров (БЭК). Движение транспорта в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской, которое минувшей ночью было перекрыто после объявления опасности атаки БЭК, также возобновлено.