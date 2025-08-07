Военные корабли РФ и КНР начали патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ранее Life.ru писал, что первые российские военные прибыли на учения «Запад-2025» в Белоруссию. Стратегические учения, в которых примут участия военнослужащие и техника ВС РФ, начнутся в сентябре. Встреча российских военнослужащих прошла в торжественной обстановке. Прибывшее подразделение уже не раз участвовало в международных манёврах вместе с белорусскими коллегами.