Военный эксперт сообщил о попадании ВСУ в огневой мешок в Харьковской области

Подразделение Вооруженных сил Украины попало в огневой мешок у села Волчанские Хутора на севере Харьковской области.

Подразделение Вооруженных сил Украины попало в огневой мешок у села Волчанские Хутора на севере Харьковской области. Российские бойцы ведут уничтожение солдат ВСУ, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он уточнил, что украинские военные попали в огневой мешок северо-западнее населенного пункта.

«Благодаря маневру ВС РФ, одно из подразделений украинских боевиков попало в огневой мешок, сейчас идет планомерное уничтожение живой силы противника», — заявил Марочко.

Эксперт добавил, что ВС РФ также продвигаются в лесу восточнее и западнее соседнего с селом города Волчанска.

Ранее российский боец сообщил о сильном истощении одной из бригад ВСУ в Запорожской области.