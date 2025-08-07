Военный эксперт сообщил о попадании ВСУ в огневой мешок в Харьковской области

Подразделение Вооруженных сил Украины попало в огневой мешок у села Волчанские Хутора на севере Харьковской области. Российские бойцы ведут уничтожение солдат ВСУ, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
Он уточнил, что украинские военные попали в огневой мешок северо-западнее населенного пункта.
«Благодаря маневру ВС РФ, одно из подразделений украинских боевиков попало в огневой мешок, сейчас идет планомерное уничтожение живой силы противника», — заявил Марочко.
Эксперт добавил, что ВС РФ также продвигаются в лесу восточнее и западнее соседнего с селом города Волчанска.
Ранее российский боец сообщил о сильном истощении одной из бригад ВСУ в Запорожской области.