Telegram-канал «Военная хроника» предложил использовать пленных военнослужащих Вооружённых сил Украины для восстановления разрушенной инфраструктуры Курской области вместо содержания их в колониях.
По мнению автора, регион, пострадавший в результате недавних боевых действий, нуждается в масштабных восстановительных работах, для которых потребуется большое количество рабочих рук.
Отмечается, что в настоящее время с последствиями разрушений справляются местные жители, в то время как пленные, по словам канала, находятся в более комфортных условиях. В качестве меры, которую автор называет «справедливой», предлагается направить этих военнослужащих на работы под конвоем — для расчистки завалов, ремонта дорог, мостов и жилых домов.
Ранее суд назначил 15 лет лишения свободы гранатометчику ВСУ Ярославу Ковалю, вторгшемся в Суджанский район Курской области.