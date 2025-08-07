«ВХ»: пленных бойцов ВСУ следует отправить восстанавливать Курскую область

Отмечается, что в настоящее время с последствиями разрушений справляются местные жители, в то время как пленные, по словам канала, находятся в более комфортных условиях. В качестве меры, которую автор называет «справедливой», предлагается направить этих военнослужащих на работы под конвоем — для расчистки завалов, ремонта дорог, мостов и жилых домов.