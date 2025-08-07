Ричмонд
«ВХ»: пленных бойцов ВСУ следует отправить восстанавливать Курскую область

Отмечается, что для восстановления региона потребуется «армия рабочих».

Источник: Аргументы и факты

Telegram-канал «Военная хроника» предложил использовать пленных военнослужащих Вооружённых сил Украины для восстановления разрушенной инфраструктуры Курской области вместо содержания их в колониях.

По мнению автора, регион, пострадавший в результате недавних боевых действий, нуждается в масштабных восстановительных работах, для которых потребуется большое количество рабочих рук.

Отмечается, что в настоящее время с последствиями разрушений справляются местные жители, в то время как пленные, по словам канала, находятся в более комфортных условиях. В качестве меры, которую автор называет «справедливой», предлагается направить этих военнослужащих на работы под конвоем — для расчистки завалов, ремонта дорог, мостов и жилых домов.

Ранее суд назначил 15 лет лишения свободы гранатометчику ВСУ Ярославу Ковалю, вторгшемся в Суджанский район Курской области.