США потратят 50 миллиардов долларов на производство и обслуживание ЗРК Patriot

Администрация США планирует масштабные инвестиции в развитие зенитно-ракетных комплексов Patriot. Согласно данным федеральной системы госзакупок, с которыми ознакомилось РИА Новости, Пентагон заключил 20-летний контракт с корпорацией RTX (бывшая Raytheon Technologies) на сумму 50 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает техническое обслуживание существующих систем и потенциальное расширение их производства.
На прошлой неделе министерство обороны США объявило о подписании долгосрочного контракта с RTX, однако детали сделки раскрыты не были. Анализ документов показал, что договор включает поставку запасных частей, обслуживание и возможное наращивание выпуска новых комплексов Patriot. Первым этапом станет обеспечение 14 критически важных компонентов, включая специализированные печатные платы и системы охлаждения.
Контракт был заключен без конкурсных процедур, так как RTX остается единственным производителем, способным выполнить технические требования Пентагона. Основными заказчиками выступят армия США и другие подразделения министерства обороны, которые будут самостоятельно финансировать закупки — от отдельных запчастей до полных батарей — в зависимости от оперативных потребностей в течение следующих двух десятилетий.
Ранее сообщалось, что Европа испытала зенитную ракету-конкурента Patriot.