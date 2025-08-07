США потратят 50 миллиардов долларов на производство и обслуживание ЗРК Patriot

Контракт был заключен без конкурсных процедур, так как RTX остается единственным производителем, способным выполнить технические требования Пентагона. Основными заказчиками выступят армия США и другие подразделения министерства обороны, которые будут самостоятельно финансировать закупки — от отдельных запчастей до полных батарей — в зависимости от оперативных потребностей в течение следующих двух десятилетий.