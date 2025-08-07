Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять новых профессиональных праздников появилось в Казахстане

И.о. министра труда и социальной защиты населения приказом от 30 июля 2025 года утвердил в новой редакции Перечень профессиональных праздников, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels

В перечень добавили:

  • День ремесленников Казахстана — 7 июля;
  • День работников сферы естественных монополий — 9 июля;
  • День работника санитарно-эпидемиологической службы — 15 сентября;
  • День работника сферы общественного питания — 20 октября;
  • День предпринимателей Казахстана — 29 октября.

Также изменилась дата празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.

Помимо этого, как и ранее, в перечень профессиональных праздников входят:

  • День Национальной гвардии РК — 10 января
  • День органов по финансовому мониторингу — 28 января
  • День работников гражданской авиации РК — 1 февраля
  • День землеустройства, геодезии и картографии — вторая суббота марта
  • День работников в сфере оказания государственных услуг — 7 апреля
  • День геолога — первое воскресенье апреля
  • День работников науки — 12 апреля
  • День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства — 16 апреля
  • День Службы государственной охраны РК — 21 апреля
  • День работников связи — 17 мая
  • День работников метрологии — 20 мая
  • День работников культуры и искусства — 21 мая
  • День работников химической промышленности — последнее воскресенье мая
  • День эколога — 5 июня
  • День работников антимонопольного органа — 7 июня
  • День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов — 9 июня
  • День работников легкой промышленности — второе воскресенье июня
  • День животноводов — второе воскресенье июня
  • День медицинского работника — третье воскресенье июня
  • День полиции — 23 июня
  • День государственного служащего — 23 июня
  • День судьи и работника суда — 24 июня
  • День работников средств массовой информации — 28 июня
  • День дипломатической службы — 2 июля
  • День работников водного хозяйства — 9 июля
  • День ветеринарного работника — 10 июля
  • День органов национальной безопасности РК — 13 июля
  • День нотариата — 14 июля
  • День работников морского и речного транспорта — первое воскресенье июля
  • День работников рыбного хозяйства — второе воскресенье июля
  • День металлурга — третье воскресенье июля
  • День работников торговли — четвертое воскресенье июля
  • День работников железнодорожного транспорта — первое воскресенье августа
  • День строителя — второе воскресенье августа
  • День пограничника — 18 августа
  • День шахтера — последнее воскресенье августа
  • День работника охотничьего хозяйства — первая суббота сентября
  • День работников нефтегазового комплекса — первое воскресенье сентября
  • День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики — второе воскресенье сентября
  • День работников атомной отрасли — 28 сентября
  • День работников органов юстиции — 30 сентября
  • День машиностроителя — последнее воскресенье сентября
  • День работников высшего образования РК — 1 октября
  • День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК — 2 октября
  • День учителя — 5 октября
  • День работников оборонной промышленности — 6 октября
  • День профессиональных союзов Казахстана — 10 октября
  • День работников стандартизации — 14 октября
  • День спасателя — 19 октября
  • День работника лесного хозяйства — третье воскресенье октября
  • День библиотекаря — 24 октября
  • День работников системы социальной защиты — последнее воскресенье октября
  • День работников автомобильного транспорта — последнее воскресенье октября
  • День работников автодорожной отрасли — последнее воскресенье октября
  • День работников охранных организаций — 29 октября
  • День внешней разведки — 5 ноября
  • День статистика — 8 ноября
  • День работников цифровизации и информационных технологий — 10 ноября
  • День работников сферы бухгалтерского учета и аудита — 10 ноября
  • День работников финансовой системы РК — 15 ноября
  • День буровика — третья суббота ноября
  • День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности — третье воскресенье ноября
  • День органов антикоррупционной службы — 18 ноября
  • День адвокатуры — 5 декабря
  • День прокуратуры — 6 декабря
  • День работников уголовно-исполнительной системы — 13 декабря
  • День Государственной фельдъегерской службы РК — 20 декабря
  • День архивиста — 22 декабря

Приказ вводится в действие с 17 августа.