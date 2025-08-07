Пять новых профессиональных праздников появилось в Казахстане

В перечень добавили:
- День ремесленников Казахстана — 7 июля;
- День работников сферы естественных монополий — 9 июля;
- День работника санитарно-эпидемиологической службы — 15 сентября;
- День работника сферы общественного питания — 20 октября;
- День предпринимателей Казахстана — 29 октября.
Также изменилась дата празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.
Помимо этого, как и ранее, в перечень профессиональных праздников входят:
- День Национальной гвардии РК — 10 января
- День органов по финансовому мониторингу — 28 января
- День работников гражданской авиации РК — 1 февраля
- День землеустройства, геодезии и картографии — вторая суббота марта
- День работников в сфере оказания государственных услуг — 7 апреля
- День геолога — первое воскресенье апреля
- День работников науки — 12 апреля
- День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства — 16 апреля
- День Службы государственной охраны РК — 21 апреля
- День работников связи — 17 мая
- День работников метрологии — 20 мая
- День работников культуры и искусства — 21 мая
- День работников химической промышленности — последнее воскресенье мая
- День эколога — 5 июня
- День работников антимонопольного органа — 7 июня
- День военнослужащего и сотрудника подразделений специального назначения государственных органов — 9 июня
- День работников легкой промышленности — второе воскресенье июня
- День животноводов — второе воскресенье июня
- День медицинского работника — третье воскресенье июня
- День полиции — 23 июня
- День государственного служащего — 23 июня
- День судьи и работника суда — 24 июня
- День работников средств массовой информации — 28 июня
- День дипломатической службы — 2 июля
- День работников водного хозяйства — 9 июля
- День ветеринарного работника — 10 июля
- День органов национальной безопасности РК — 13 июля
- День нотариата — 14 июля
- День работников морского и речного транспорта — первое воскресенье июля
- День работников рыбного хозяйства — второе воскресенье июля
- День металлурга — третье воскресенье июля
- День работников торговли — четвертое воскресенье июля
- День работников железнодорожного транспорта — первое воскресенье августа
- День строителя — второе воскресенье августа
- День пограничника — 18 августа
- День шахтера — последнее воскресенье августа
- День работника охотничьего хозяйства — первая суббота сентября
- День работников нефтегазового комплекса — первое воскресенье сентября
- День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики — второе воскресенье сентября
- День работников атомной отрасли — 28 сентября
- День работников органов юстиции — 30 сентября
- День машиностроителя — последнее воскресенье сентября
- День работников высшего образования РК — 1 октября
- День работников технического и профессионального, послесреднего образования РК — 2 октября
- День учителя — 5 октября
- День работников оборонной промышленности — 6 октября
- День профессиональных союзов Казахстана — 10 октября
- День работников стандартизации — 14 октября
- День спасателя — 19 октября
- День работника лесного хозяйства — третье воскресенье октября
- День библиотекаря — 24 октября
- День работников системы социальной защиты — последнее воскресенье октября
- День работников автомобильного транспорта — последнее воскресенье октября
- День работников автодорожной отрасли — последнее воскресенье октября
- День работников охранных организаций — 29 октября
- День внешней разведки — 5 ноября
- День статистика — 8 ноября
- День работников цифровизации и информационных технологий — 10 ноября
- День работников сферы бухгалтерского учета и аудита — 10 ноября
- День работников финансовой системы РК — 15 ноября
- День буровика — третья суббота ноября
- День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности — третье воскресенье ноября
- День органов антикоррупционной службы — 18 ноября
- День адвокатуры — 5 декабря
- День прокуратуры — 6 декабря
- День работников уголовно-исполнительной системы — 13 декабря
- День Государственной фельдъегерской службы РК — 20 декабря
- День архивиста — 22 декабря
Приказ вводится в действие с 17 августа.