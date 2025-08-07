Строительство и ремонт школ: как Туркестанская область готовится к учебному году

На повестке дня были рассмотрены основные направления подготовки к старту учебного года, вопросы улучшения школьной инфраструктуры, ремонта, создания условий для качественного обучения учащихся в безопасной и комфортной среде и так далее.
С докладом о проводимых мероприятиях выступил и. о. руководителя областного управления образования Галымжан Орынов. По его словам, в 2024—2025 годах в рамках проекта «Школы будущего» в регионе было запланировано строительство 29 школ, из них 13 были сданы в эксплуатацию в прошлом году. В этом году возводятся остальные 16 школ.
Кроме того, 41 школа Туркестанской области включена в список реновации на 2025 год. Ремонт ряда объектов перейдет на 2026 год. Глава управления образования назвал районы и города, допустившие недостатки, и школы, которые нарушили рамки производственного графика. Речь шла также о получении лицензии и охвате материально-технической базой. Ответственные заместители акима дали пояснения по своим ситуациям. Также представителями ДЧС была представлена информация по соблюдению пожарной безопасности.
— Первый вопрос, который необходимо решить, — это завершение ремонтных работ и сдача зданий школ в эксплуатацию в утвержденные сроки. Акиматы районов и городов должны взять это под строгий контроль. Нужно привести в порядок ветхие школы. Для ликвидации дефицита школьных мест строятся новые здания. Все идет поэтапно. Предусмотрены необходимые средства. Что мешает контролировать работы? Относитесь к этому со всей ответственностью, ведь речь идет о детях. Я сам каждую неделю езжу на стройплощадки, встречаюсь с подрядными организациями, делаю замечания, даю поручения. Вы тоже подходите ответственно, изучайте. Также неоднократно говорилось о том, что прием на работу технических работников в «Школы будущего» и другие организации образования должен осуществляться только через центры карьеры. Привлечение безработных граждан, зарегистрированных в центрах, прием на работу лиц категорий Д и Е направлены на предотвращение коррупции. Все поднятые вопросы находятся в центре внимания акима области. Срочно усильте подготовку к новому учебному году! — сказал Бейсенбай Тажибаев.
Также были заслушаны отчеты и рекомендации ответственных лиц. Задания были включены в протокол, а вопросы взяты на контроль.