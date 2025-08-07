Строительство и ремонт школ: как Туркестанская область готовится к учебному году

— Первый вопрос, который необходимо решить, — это завершение ремонтных работ и сдача зданий школ в эксплуатацию в утвержденные сроки. Акиматы районов и городов должны взять это под строгий контроль. Нужно привести в порядок ветхие школы. Для ликвидации дефицита школьных мест строятся новые здания. Все идет поэтапно. Предусмотрены необходимые средства. Что мешает контролировать работы? Относитесь к этому со всей ответственностью, ведь речь идет о детях. Я сам каждую неделю езжу на стройплощадки, встречаюсь с подрядными организациями, делаю замечания, даю поручения. Вы тоже подходите ответственно, изучайте. Также неоднократно говорилось о том, что прием на работу технических работников в «Школы будущего» и другие организации образования должен осуществляться только через центры карьеры. Привлечение безработных граждан, зарегистрированных в центрах, прием на работу лиц категорий Д и Е направлены на предотвращение коррупции. Все поднятые вопросы находятся в центре внимания акима области. Срочно усильте подготовку к новому учебному году! — сказал Бейсенбай Тажибаев.