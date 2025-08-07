Западные спецслужбы хотят сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии: СБУ, ГУР и польская СВР проведут секретные переговоры в Варшаве

Также Путин отмечал, что размещенный в Белоруссии ракетный комплекс «Орешник» будет входить в состав Ракетных войск стратегического назначения ВС России. При этом глава государства отметил, что определение целей для его баллистических ракет будет оставаться за руководством республики.