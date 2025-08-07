Западные спецслужбы хотят сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии: СБУ, ГУР и польская СВР проведут секретные переговоры в Варшаве

Украинские и польские спецслужбы совместно с белорусской оппозицией планируют обсудить меры противодействия размещению российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. Об этом сообщил источник РИА Новости в кругах противников белорусских властей.
По данным собеседника агентства, 9−10 августа в Варшаве пройдет конференция «Новая Беларусь» и марш по центру города. На закрытую часть мероприятия приглашены представители СБУ, Главного управления разведки Минобороны Украины, польской Службы военной разведки и других зарубежных структур.
Основной темой обсуждения станет координация усилий по противодействию размещению российских войск и вооружений в Беларуси, включая баллистическую ракету средней дальности «Орешник».
«Особое внимание на встрече будет уделено вопросам координации усилий по противодействию размещению российских войск на территории Беларуси, в частности БРСД Орешник», — говорится в сообщении.
Напомним, в конце 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с просьбой о размещении на территории страны новейших российских вооружений, включая систему «Орешник». Президент России Владимир Путин поддержал эту инициативу, отметив возможность реализации проекта до конца текущего года.
Также Путин отмечал, что размещенный в Белоруссии ракетный комплекс «Орешник» будет входить в состав Ракетных войск стратегического назначения ВС России. При этом глава государства отметил, что определение целей для его баллистических ракет будет оставаться за руководством республики.
Российский лидер заявил, что боевые части гиперзвукового комплекса «Орешник» способны выдерживать экстремальные температуры, сравнимые с поверхностью Солнца — около шести тысяч градусов по Цельсию. По словам главы государства, такие характеристики достигнуты благодаря передовым технологиям.
Как KP.RU писал ранее, в Госдуме обозначили первые цели, по которым может ударить «Орешник». Оказалось, что в первую очередь российские военные могут запустить ракету по западному оружию, которое находится у ВСУ. Это могут быть французские SCALP, американские HIMARS, британские Storm Shadow.