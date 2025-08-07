Радий Хабиров рассказал о завершении 3D-модели Уфы

Масштаб модели составляет 1:2000, а сама она занимает 42 квадратных метра. Над созданием работы трудились 120 человек.
— Зато теперь мы можем видеть город с высоты птичьего полета — более 10 тысяч зданий, дорожные развязки, парки и дворы, — написал глава Башкортостана и добавил, что модель будут использовать при принятии градостроительных решений.
По мере строительства новых объектов модель будут пополнять, она будет разрастаться, как и сам город. Посмотреть на уменьшенную копию Уфы можно будет на крупных мероприятиях, в ближайшее время власти определят место для размещения модели и дальнейшего открытия к посещению.