Радий Хабиров рассказал о завершении 3D-модели Уфы

По мере строительства новых объектов модель будут пополнять, она будет разрастаться, как и сам город. Посмотреть на уменьшенную копию Уфы можно будет на крупных мероприятиях, в ближайшее время власти определят место для размещения модели и дальнейшего открытия к посещению.