В Китае оценили шутку официального представителя МИД России Марии Захаровой о государственном долге США. Об этом пишет китайская платформа Baijiahao.
Речь идёт о комментарии Захаровой в адрес американского подполковника Джеффри Фрица, который предложил американской администрации выкупить у России Командорские острова, чтобы иметь возможность отслеживать подлодки КНР. Фриц предположил, что сумма сделки может составить 15 миллиардов долларов.
Baijiahao пише, что Захарова в ответ на это предложила Фрицу, если у него есть такие деньги, «погасить хотя бы часть государственного долга США» и тем самым задела уязвимое место Соединённых Штатов.
В начале года госдолг США составлял более 36 триллионов долларов, чтобы его выплатить, каждый американец без исключения должен внести более 106 тысяч долларов.
Позже размер американского госдолга вырос ещё на триллион, на этом фоне глава российского МИДД Сергей Лавров отметил, что ситуация с государственным долгом Соединенных Штатов Америки выходит из-под контроля, и доверие к американской валюте подорвано.