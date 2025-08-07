В результате атаки БПЛА на Славянск-на-Кубани этой ночью ранен мужчина

В результате атаки БПЛА, совершенной этой ночью на Славянск-на-Кубань, ранен мужчина. Ему уже оказывается вся необходимая помощь. Об этом утром в четверг, 7 августа, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший. Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал политик в Telegram-канале.
Известно также, что в результате атаки в одном из частных домов выбило окна, разрушена хозяйственная постройка на участке, в Красноармейском районе зафиксированы небольшие возгорания после падения обломков вражеских дронов.
Как KP.RU писал ранее, украинские боевики предприняли попытку атаковать объекты на территории Волгоградской области в ночь на четверг, 7 августа. Российские силы ПВО отразили атаку, однако возник пожар на одной из железнодорожных станций. А вот в акватории Новороссийска этой ночью отражена атака безэкипажных катеров. Пострадавших и разрушений, к счастью, нет.