Лукашенко видит большой потенциал для расширения взаимодействия Беларуси и Кот-д’Ивуара

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Кот-д’Ивуар Алассана Драмана Уаттару с национальным праздником — Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

Глава государства отметил, что Кот-д’Ивуар входит в число наиболее быстрорастущих экономик мира. «Это, безусловно, является убедительным свидетельством эффективности выбранного властью курса и открывает новые возможности для международного сотрудничества», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что диалог Минска и Ямусукро базируется на принципах дружбы, доверия и уважения, Беларусь считает Кот-д’Ивуар одним из перспективных торговых партнеров в Африке. «Мы имеем большой потенциал для расширения взаимодействия, — обратил внимание белорусский лидер. — Можем предложить свой успешный опыт реализации проектов в Африке по таким направлениям, как подготовка квалифицированных кадров в различных отраслях и укрепление продовольственной безопасности, включая обеспечение техникой и оборудованием для механизации сельского хозяйства, удобрениями, технологиями и продуктами питания».

Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что будущие визиты на всех уровнях и активная кооперация бизнес-кругов двух стран принесут значительные результаты на пользу обоих государств.

Президент Беларуси пожелал Президенту Республики Кот-д’Ивуар доброго здоровья, бодрости духа и неисчерпаемой энергии, а жителям этой страны — мира и согласия.

