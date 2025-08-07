Ричмонд
Котенок: войска РФ продвинулись к окраинам Среднего в ДНР

По информации военкора, российские бойцы также ведут бои на окраинах Шандриголова.

Источник: Аргументы и факты

На краснолиманском направлении российским бойцами удалось прорваться к окраинам села Среднее, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Подразделения ГрВ “Запад”, продолжая наступление, продвинулись к окраинам Среднего, между Колодезями и Белогоровкой, обходя Мирное с запада», — написал он.

Кроме того, Котенок сообщил о продвижении подразделений РФ в Колодезях, атаках российских военных в направлении Ставков и боях на окраинах Шандриголова.

Согласно сведениям военкора, бойцы РФ также группы пытаются зайти в Заречное.

Ранее в ВСУ пожаловались на сильно осложнившуюся обстановку под Красным Лиманом.