Над российскими регионами за ночь уничтожили 82 украинских дрона

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом говорится в утреннем отчете министерства обороны России.
Атака была отражена в период с 23:30 6 августа до 06:10 7 августа (время московское). За это время над акваторией Азовского моря сбили 31 БПЛА, а над Черным морем — 8.
Также 11 вражеских дронов уничтожили над Крымом, 10 — над Ростовской областью. Еще 9 беспилотников сбили над Краснодарским краем. В небе над Волгоградской областью ликвидировали 7 дронов ВСУ.
Кроме того, четыре украинских БПЛА сбили над Белгородской областью и по одному — над территориями Курской и Орловской областей.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае мужчина получил ранение из-за падения обломков беспилотника.