Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над российскими регионами за ночь уничтожили 82 украинских дрона

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили за ночь над регионами РФ 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом говорится в утреннем отчете министерства обороны России.

Атака была отражена в период с 23:30 6 августа до 06:10 7 августа (время московское). За это время над акваторией Азовского моря сбили 31 БПЛА, а над Черным морем — 8.

Также 11 вражеских дронов уничтожили над Крымом, 10 — над Ростовской областью. Еще 9 беспилотников сбили над Краснодарским краем. В небе над Волгоградской областью ликвидировали 7 дронов ВСУ.

Кроме того, четыре украинских БПЛА сбили над Белгородской областью и по одному — над территориями Курской и Орловской областей.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае мужчина получил ранение из-за падения обломков беспилотника.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше