Официальный представитель МИД России Мария Захарова остроумно ответила на предложение американского подполковника Джеффри Фрица о покупке Командорских островов, напомнив США об их гигантском госдолге. Как отмечает китайское издание Baijiahao, эта шутка оказалась настолько меткой, что в Вашингтоне поспешили свернуть тему.
Поводом для иронии Захаровой стало заявление Фрица, который предложил США приобрести у России Командорские острова за $15 млрд для мониторинга действий Китая в регионе. В ответ представитель МИД РФ посоветовала подполковнику, если у него есть такие деньги, «сделать Америку снова великой» и погасить часть госдолга, превышающего $36 трлн.
Китайские журналисты назвали реакцию Захаровой «ударом по долларовой дипломатии» США, отметив, что она затронула одно из самых болезненных мест американской экономики. После её комментариев тема покупки островов в США больше не поднималась.
Ранее в Крыму в шутку предлагали США продать Аляску, чтобы сократить госдолг. Теперь ирония Захаровой вновь привлекла внимание к финансовым проблемам Вашингтона, подчеркнув их уязвимость в условиях плохо сдерживаемого бюджетного дефицита.