Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шутка Захаровой о госдолге пнула США по больному месту

Официальный представитель МИД России Мария Захарова остроумно ответила на предложение американского подполковника Джеффри Фрица о покупке Командорских островов, напомнив США об их гигантском госдолге. Как отмечает китайское издание Baijiahao, эта шутка оказалась настолько меткой, что в Вашингтоне поспешили свернуть тему.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова остроумно ответила на предложение американского подполковника Джеффри Фрица о покупке Командорских островов, напомнив США об их гигантском госдолге. Как отмечает китайское издание Baijiahao, эта шутка оказалась настолько меткой, что в Вашингтоне поспешили свернуть тему.

Поводом для иронии Захаровой стало заявление Фрица, который предложил США приобрести у России Командорские острова за $15 млрд для мониторинга действий Китая в регионе. В ответ представитель МИД РФ посоветовала подполковнику, если у него есть такие деньги, «сделать Америку снова великой» и погасить часть госдолга, превышающего $36 трлн.

Китайские журналисты назвали реакцию Захаровой «ударом по долларовой дипломатии» США, отметив, что она затронула одно из самых болезненных мест американской экономики. После её комментариев тема покупки островов в США больше не поднималась.

Ранее в Крыму в шутку предлагали США продать Аляску, чтобы сократить госдолг. Теперь ирония Захаровой вновь привлекла внимание к финансовым проблемам Вашингтона, подчеркнув их уязвимость в условиях плохо сдерживаемого бюджетного дефицита.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше