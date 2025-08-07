Вилла Зеленского в Италии пустует

Позже в СМИ появились сведения о том, что вилла Владимира Зеленского была арендована парой россиян, проживающих в Лондоне, но риелторы опровергли эту информацию, назвав её ложной. В комментариях итальянским изданиям они подчеркнули, что владельцы виллы исключают возможность сдачи ее в аренду гражданам России.