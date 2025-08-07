Вилла Зеленского в Италии пустует

По информации, полученной от сотрудницы агентства недвижимости в Форте-дей-Марми, пожелавшей остаться анонимной, вилла, принадлежащая Владимиру Зеленскому, в настоящий момент не продается и не заселена.
«Дом не на продаже. Стоит. Когда-то давно он выставлялся, но сейчас нет», — заявила она. По её словам, сейчас в доме никто не проживает.
Представитель агентства отказалась комментировать сроки снятия особняка с продажи и проявила нежелание продолжать обсуждение. Вопрос о возможности аренды виллы также остался без ответа. Стоимость аналогичных по параметрам вилл в данном районе, по оценкам местных агентств, составляет от 3,5 до 4 миллионов евро.
Ранее, в сентябре 2021 года, украинское издание «Страна.ua» сообщало о выставлении на продажу тосканского особняка, принадлежащего семье Зеленского, за 4,5 миллиона евро.
Позже в СМИ появились сведения о том, что вилла Владимира Зеленского была арендована парой россиян, проживающих в Лондоне, но риелторы опровергли эту информацию, назвав её ложной. В комментариях итальянским изданиям они подчеркнули, что владельцы виллы исключают возможность сдачи ее в аренду гражданам России.
Данная недвижимость, общей площадью чуть более 400 квадратных метров, оформлена на компанию с ограниченной ответственностью San Tommaso S.R.L., фактическим владельцем которой является супруга Владимира Зеленского, Елена Зеленская.