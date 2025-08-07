В Башкирии усилят требования к организации детского отдыха

«В первую очередь, они касаются воспитательной работы. Согласно законопроекту, все без исключения детские лагеря и оздоровительные центры будут обязаны разрабатывать детальные программы воспитательной работы с детьми, ежедневно проводить воспитательные мероприятия, организовывать родительские дни. Им в обязанность вменяется также ведение официального сайта организации в соответствии с федеральными стандартами», — сказал Константин Толкачев.