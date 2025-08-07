Ричмонд
В Башкирии усилят требования к организации детского отдыха

В Госсобрании Башкирии подготовили новый законопроект.

Как отметил председатель башкирского парламента Константин Толкачев, предлагаемые изменения призваны улучшить качество организации детского отдыха.

«В первую очередь, они касаются воспитательной работы. Согласно законопроекту, все без исключения детские лагеря и оздоровительные центры будут обязаны разрабатывать детальные программы воспитательной работы с детьми, ежедневно проводить воспитательные мероприятия, организовывать родительские дни. Им в обязанность вменяется также ведение официального сайта организации в соответствии с федеральными стандартами», — сказал Константин Толкачев.

Спикер парламента добавил, что обновленные требования ориентированы на всестороннее развитие личности, формирование у детей патриотизма, ответственного отношения к труду, уважения к закону и правопорядку, бережного отношения к природе.

«Безопасность и воспитание детей — зона ответственности государства и общества, — отметил Константин Толкачев. — Работа с детьми должна быть организована таким образом, чтобы через интересные, увлекательные мероприятия приобщать их к традиционным духовно-нравственным ценностям, помочь им развить лучшие качества, сформировать ответственную гражданскую позицию».

Законопроект будет рассмотрен депутатами в период осенней сессии.