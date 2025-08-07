Давление США на Китай, с помощью которого они пытаются заставить Пекин отказаться от сотрудничества с Россией, ни к чему не приведет, заявил РИА Новости пресс-секретарь китайского посольства в Штатах Лю Пэнъюй.
«Китай всегда был тверд в своих возражениях против незаконных и несправедливых односторонних санкций и так называемой длинной руки полномочий Вашингтона. Принуждение и давление никуда не приведут», — подчеркнул собеседник информагентства.
По словам главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, США рискуют потерпеть поражение в политическом противостоянии с Китаем в случае введения новых антироссийских санкций, о которых говорит американский президент Дональд Трамп.
Добавим, газета The Washington Post недавно указала на то, что Китай побеждает Соединенные Штаты в торговой войне, которую развязал Вашингтон.