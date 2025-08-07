Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В посольстве КНР в США заявили, что давление на нее из-за РФ ничего не даст

В дипмиссии подчеркнули, что Пекин всегда был тверд в возражениях против «длинной руки полномочий Вашингтона».

Источник: Аргументы и факты

Давление США на Китай, с помощью которого они пытаются заставить Пекин отказаться от сотрудничества с Россией, ни к чему не приведет, заявил РИА Новости пресс-секретарь китайского посольства в Штатах Лю Пэнъюй.

«Китай всегда был тверд в своих возражениях против незаконных и несправедливых односторонних санкций и так называемой длинной руки полномочий Вашингтона. Принуждение и давление никуда не приведут», — подчеркнул собеседник информагентства.

По словам главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, США рискуют потерпеть поражение в политическом противостоянии с Китаем в случае введения новых антироссийских санкций, о которых говорит американский президент Дональд Трамп.

Добавим, газета The Washington Post недавно указала на то, что Китай побеждает Соединенные Штаты в торговой войне, которую развязал Вашингтон.

Узнать больше по теме
Леонид Слуцкий: биография, политическая карьера и интересные факты
Скандальный политик, бизнесмен, лидер ЛДПР и кандидат в президенты России. Деятельность Леонида Слуцкого насчитывает десятилетия работы в Госдуме и на международной арене. Рассказываем о его пути, ключевых достижениях и любопытных фактах из жизни.
Читать дальше