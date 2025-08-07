В Новосибирской области 10 участников СВО идут в депутаты

Некоторые из действующих депутатов, которые не собираются идти на новый созыв, передают эстафету своим помощникам, среди которых есть и участники СВО. В качестве примера можно вспомнить Александра Щепетнева, помощника депутата Василия Стрекалова, который с января 2025 года отправился добровольцем в зону СВО. Или помощницу Игоря Титаренко (тоже, кстати, участника спецоперации) Викторию Шестакову.
Другие кандидаты-ветераны избираются сами, например, коммунист Виктор Стрельников, участвовавший в освобождении Курской области.
Из нового поколения парламентариев можно выделить кандидата по 21-му округу Игоря Сазонова.
