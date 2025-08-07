В Новосибирской области 10 участников СВО идут в депутаты

Во время заключительной в этом созыве сессии Заксобрания Новосибирской области спикер Андрей Шимкив высказался по поводу того, что выборы обновят состав регионального парламента примерно на 25−30%. И немалую роль в этом сыграют участники спецоперации, которые в этом году прошли программу профессиональной политической подготовки. Первый поток прошли почти сорок слушателей, и Сиб.фм собрал примеры тех, кто еще недавно был на передовой, а теперь планирует занять депутатское кресло.