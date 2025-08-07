Ричмонд
В Новосибирской области 10 участников СВО идут в депутаты

Во время заключительной в этом созыве сессии Заксобрания Новосибирской области спикер Андрей Шимкив высказался по поводу того, что выборы обновят состав регионального парламента примерно на 25−30%. И немалую роль в этом сыграют участники спецоперации, которые в этом году прошли программу профессиональной политической подготовки. Первый поток прошли почти сорок слушателей, и Сиб.фм собрал примеры тех, кто еще недавно был на передовой, а теперь планирует занять депутатское кресло.

Источник: Сиб.фм

Некоторые из действующих депутатов, которые не собираются идти на новый созыв, передают эстафету своим помощникам, среди которых есть и участники СВО. В качестве примера можно вспомнить Александра Щепетнева, помощника депутата Василия Стрекалова, который с января 2025 года отправился добровольцем в зону СВО. Или помощницу Игоря Титаренко (тоже, кстати, участника спецоперации) Викторию Шестакову.

Другие кандидаты-ветераны избираются сами, например, коммунист Виктор Стрельников, участвовавший в освобождении Курской области.

Из нового поколения парламентариев можно выделить кандидата по 21-му округу Игоря Сазонова.

Более подробно об них и о других кандидатах-фронтовиках можно узнать в материале Сиб.фм.