Трамп захотел встретиться с Путиным, но все равно введет санкции: что на Западе пишут о визите Уиткоффа в РФ

На прошедший визит Уиткоффа в РФ тут же отреагировали иноСМИ, анонсировав грядущую встречу лидеров уже на следующей неделе. Высказался и госсекретарь США Марко Рубио. Он сообщил, что Трамп вскоре примет решение по санкциям в отношении России. Кроме того, он добавил, что прошедшая встреча в Москве внесла ясность для Вашингтона по украинскому конфликту. Подробнее о том, как на Западе отреагировали на встречу Путина и Уиткоффа — в материале URA.RU.