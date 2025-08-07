«Фронтовая птичка»: бойцы РФ взяли в плен солдат ВСУ в бою у Степногорска

Российские бойцы взяли в плен военнослужащих ВСУ в ходе боев на подступах к поселку Степногорск Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».
«Наши бойцы фактически ведут бои в административных границах Степногорска. На южных подступах уничтожено несколько единиц вражеской бронетехники и захвачены в плен боевики ВСУ», — говорится в публикации.
Сообщается о захвате российскими военными опорного пункта и уничтожении станции РЛС противника.
По информации источников канала, бойцы РФ продолжают расширять плацдарм в районе Плавней.
Ранее были опубликованы кадры взятия в плен шестерых боевиков ВСУ в Серебрянском лесничестве в ЛНР.