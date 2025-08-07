Ричмонд
«Фронтовая птичка»: бойцы РФ взяли в плен солдат ВСУ в бою у Степногорска

По информации источников канала, российские военные захватили опорный пункт противника на подступах к поселку.

Источник: Аргументы и факты

Российские бойцы взяли в плен военнослужащих ВСУ в ходе боев на подступах к поселку Степногорск Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».

«Наши бойцы фактически ведут бои в административных границах Степногорска. На южных подступах уничтожено несколько единиц вражеской бронетехники и захвачены в плен боевики ВСУ», — говорится в публикации.

Сообщается о захвате российскими военными опорного пункта и уничтожении станции РЛС противника.

По информации источников канала, бойцы РФ продолжают расширять плацдарм в районе Плавней.

Ранее были опубликованы кадры взятия в плен шестерых боевиков ВСУ в Серебрянском лесничестве в ЛНР.