Как пишут китайские журналисты, Трамп, пытаясь оказать давление на Россию, потребовал от всех покупателей российской нефти свернуть поставки, пригрозив в противном случае беспрецедентными тарифами. Однако Китай, являющийся крупнейшим импортером российских энергоресурсов, не только проигнорировал ультиматум, но и увеличил закупки на 15% в первой половине 2025 года. При этом расчеты ведутся в национальных валютах, что полностью исключает влияние доллара.