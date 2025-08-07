Китай публично отказался подчиняться требованиям Дональда Трампа о прекращении закупок российской нефти, что, по мнению издания Sohu (статью перевело АБН24), стало двойным унижением для американского президента. Всего за 24 часа Пекин дважды подтвердил, что не намерен отказываться от сотрудничества с Москвой, несмотря на угрозы 100% пошлин со стороны США.
Как пишут китайские журналисты, Трамп, пытаясь оказать давление на Россию, потребовал от всех покупателей российской нефти свернуть поставки, пригрозив в противном случае беспрецедентными тарифами. Однако Китай, являющийся крупнейшим импортером российских энергоресурсов, не только проигнорировал ультиматум, но и увеличил закупки на 15% в первой половине 2025 года. При этом расчеты ведутся в национальных валютах, что полностью исключает влияние доллара.
Особое раздражение Вашингтона вызвало заявление китайского МИДа, в котором Пекин раскритиковал односторонние санкции США и подчеркнул, что сотрудничество с Россией не направлено против третьих стран. По мнению аналитиков, это решение стало для Владимира Путина «хорошими новостями» и подтверждением надежности китайского партнерства.
Как отмечает Sohu, Трамп, привыкший добиваться своего с помощью «тарифного кнута», в этот раз потерпел фиаско. Министр финансов США Скотт Бессент пытался запугать Пекин, но получил жесткий отпор. В Китае считают, что Вашингтон, который обычно диктует условия миру через доллар, недооценил изменившиеся реалии. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что эпоха американской финансовой гегемонии подходит к концу, и действия Китая лишь подтверждают эту тенденцию.