В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Новосибирской области задержали подростков, готовивших покушение на военного по заданию Киева, сообщила ФСБ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом в Новосибирской области предотвращено планировавшееся спецслужбами Украины убийство военнослужащего министерства обороны с применением токсичных химических веществ», — говорится в релизе.
По данным спецслужбы:
- задержаны два несовершеннолетних гражданина России, они получили заказ на убийство на одном из интернет-ресурсов по поиску «быстрого заработка»;
- подросткам передали три емкости с опасными веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход;
- злоумышленники нанесли их на детали автомобиля офицера: ручку водительской двери и боковое зеркало заднего вида;
- действия несовершеннолетних координировали с территории Украины в мессенджере Telegram;
- возбуждено дело о покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.
В Следственном комитете уточнили, что подросткам предъявили обвинение, военнослужащий не пострадал.
Попытки покушений с помощью ядов.
ФСБ ранее сообщала о задержании агентуры украинских спецслужб, планировавшей убийства с использованием токсичных веществ:
- ликвидацию работников одного из оборонных предприятий в Ярославской области с помощью ядов, вызывающих ожоги дыхательных путей;
- массовое убийство военных путем отравления напитков и кондитерских изделий на праздновании юбилея летчиков ПВО в Армавире и продуктов питания, собранных волонтерами в Петербурге для отправки в зону СВО;
- исполнителей преступлений арестовали, их обвиняют в подготовке терактов и госизмене.