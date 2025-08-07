Ричмонд
В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного

В Новосибирской области подростки планировали отравить военного по заданию Киева.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Новосибирской области задержали подростков, готовивших покушение на военного по заданию Киева, сообщила ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом в Новосибирской области предотвращено планировавшееся спецслужбами Украины убийство военнослужащего министерства обороны с применением токсичных химических веществ», — говорится в релизе.

По данным спецслужбы:

  • задержаны два несовершеннолетних гражданина России, они получили заказ на убийство на одном из интернет-ресурсов по поиску «быстрого заработка»;
  • подросткам передали три емкости с опасными веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход;
  • злоумышленники нанесли их на детали автомобиля офицера: ручку водительской двери и боковое зеркало заднего вида;
  • действия несовершеннолетних координировали с территории Украины в мессенджере Telegram;
  • возбуждено дело о покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.

В Следственном комитете уточнили, что подросткам предъявили обвинение, военнослужащий не пострадал.

Попытки покушений с помощью ядов.

ФСБ ранее сообщала о задержании агентуры украинских спецслужб, планировавшей убийства с использованием токсичных веществ:

  • ликвидацию работников одного из оборонных предприятий в Ярославской области с помощью ядов, вызывающих ожоги дыхательных путей;
  • массовое убийство военных путем отравления напитков и кондитерских изделий на праздновании юбилея летчиков ПВО в Армавире и продуктов питания, собранных волонтерами в Петербурге для отправки в зону СВО;
  • исполнителей преступлений арестовали, их обвиняют в подготовке терактов и госизмене.