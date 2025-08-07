Тайны недвижимости Зеленского раскрыты: что стало с его виллой в Италии

Вилла Владимира Зеленского в итальянском курортном городке Форте-дей-Марми в настоящее время не выставлена на продажу и остается нежилой. Об этом сообщила РИА Новости сотрудница местного агентства недвижимости, пожелавшая остаться неназванной.
Представитель агентства подтвердила, что особняк действительно некоторое время назад предлагался к продаже, но сейчас снят с рынка. «Дом не на продаже. Стоит. Когда-то давно он выставлялся, но сейчас нет», — заявила она.
На вопрос о том, когда именно вилла была снята с продажи и доступна ли она для аренды, риелтор отвечать отказалась, демонстрируя нежелание продолжать разговор.
По данным местного рынка недвижимости, аналогичные особняки в этом районе в настоящее время оцениваются в 3,5−4 миллиона евро.
О том, что Зеленский выставил на продажу свою итальянскую виллу, сообщалось в сентябре 2021 года. Тогда он хотел получить за нее 4,5 миллиона евро. Дом в 413 квадратных метра имеет два этажа. На первом размещена гостиная и обеденная зона с выходом на террасу, спальня с ванной комнатой, кухня, прачечная и санузел для гостей, на втором — четыре спальни с уборными. Также в доме есть цокольный этаж с сауной, джакузи и тренажерным залом.