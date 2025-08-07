Тайны недвижимости Зеленского раскрыты: что стало с его виллой в Италии

О том, что Зеленский выставил на продажу свою итальянскую виллу, сообщалось в сентябре 2021 года. Тогда он хотел получить за нее 4,5 миллиона евро. Дом в 413 квадратных метра имеет два этажа. На первом размещена гостиная и обеденная зона с выходом на террасу, спальня с ванной комнатой, кухня, прачечная и санузел для гостей, на втором — четыре спальни с уборными. Также в доме есть цокольный этаж с сауной, джакузи и тренажерным залом.