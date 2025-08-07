Развертывание Россией новейшего ракетного комплекса «Орешник» стало прямым предупреждением Владимира Путина Дональду Трампу, считают аналитики китайского издания Sohu. Как отмечают эксперты, этот шаг Москвы вынуждает НАТО повысить бдительность и возвращает в международную повестку «игру в ядерное сдерживание», характерную для времен холодной войны.
Первый серийный «Орешник» уже поступил в войска, а российские и белорусские военные определяют места его будущего базирования. По данным Sohu, Россия рассматривает возможность размещения комплекса в Латинской Америке, что сократит время подлета до целей на территории США. Это станет зеркальным ответом на развертывание американских ракетных систем вблизи российских границ.
Китайские журналисты подчеркивают, что обе стороны конфликта «явно повышают уровень стратегического сдерживания». При этом в Москве, несмотря на жесткие заявления, демонстрируют сдержанность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что «в ядерной войне нет победителей», что Sohu трактует как посыл европейским союзникам США.
Напомним, Россия вышла из моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, что открывает возможности для более гибкого ответа на действия НАТО. «Орешник», способный развивать гиперзвуковую скорость и нести ядерные боеголовки, стал одним из ключевых элементов этой стратегии.