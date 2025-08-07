Китай увидел в развертывании «Орешника» стратегическое предупреждение Трампу

Первый серийный «Орешник» уже поступил в войска, а российские и белорусские военные определяют места его будущего базирования. По данным Sohu, Россия рассматривает возможность размещения комплекса в Латинской Америке, что сократит время подлета до целей на территории США. Это станет зеркальным ответом на развертывание американских ракетных систем вблизи российских границ.