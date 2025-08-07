В российских силовых структурах сообщили ТАСС, что украинское командование использует тактику отправки неподготовленных новобранцев в атаку для выявления огневых позиций российских войск.
По данным источника, при штурме в Сумской области первыми идут мобилизованные бойцы без полноценной боевой подготовки, многие из которых даже не проходили стрелковые занятия. Эти группы выполняют роль отвлекающего манёвра, после чего в бой вступают подготовленные подразделения ВСУ.
Напомним, что по данным начальника пресс-центра группировки Леонида Шарова, российские подразделения ликвидировали 46 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, 44 вражеских БПЛА самолётного типа и 7 терминалов спутниковой связи Starlink.
Ранее сообщалось, что над российскими регионами за ночь уничтожили 82 украинских дрона.