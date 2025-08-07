Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ отправляют новобранцев без подготовки в бой для отвлекающего маневра

В российских силовых структурах сообщили ТАСС, что украинское командование использует тактику отправки неподготовленных новобранцев в атаку для выявления огневых позиций российских войск.

В российских силовых структурах сообщили ТАСС, что украинское командование использует тактику отправки неподготовленных новобранцев в атаку для выявления огневых позиций российских войск.

По данным источника, при штурме в Сумской области первыми идут мобилизованные бойцы без полноценной боевой подготовки, многие из которых даже не проходили стрелковые занятия. Эти группы выполняют роль отвлекающего манёвра, после чего в бой вступают подготовленные подразделения ВСУ.

Напомним, что по данным начальника пресс-центра группировки Леонида Шарова, российские подразделения ликвидировали 46 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ, 44 вражеских БПЛА самолётного типа и 7 терминалов спутниковой связи Starlink.

Ранее сообщалось, что над российскими регионами за ночь уничтожили 82 украинских дрона.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше