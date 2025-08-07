В Мьянме умер исполняющий обязанности президента Мьин Шве

Ранее бывший футболист Жорже Кошта, в составе «Порту» побеждавший в Лиге чемпионов сезона-2003/04, скончался в возрасте 53 лет. После завершения игровой карьеры Кошта перешёл на тренерскую работу. Он возглавлял португальские клубы, а также национальную сборную Габона.