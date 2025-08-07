В Мьянме умер исполняющий обязанности президента Мьин Шве

«Исполняющий обязанности президента скончался сегодня в 8:28 утра на койке армейского госпиталя № 2. Сообщается, что похороны временного президента пройдут как государственные», — говорится в сообщении.
Мьин Шве занимал пост вице-президента с 2016 года. После военного переворота, произошедшего 1 февраля 2021 года, был назначен временным главой государства вместо Вин Мьина, отстранённого военными после захвата власти.
