В Днепропетровске в результате взрывов повреждено транспортное предприятие

В результате взрывов, прогремевших минувшей ночью в Днепропетровске, повреждено одно из транспортных предприятий на территории города, сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.
По его словам, на территории зафиксированы разрушения.
Украинский чиновник не уточнил, о каком предприятии идет речь. Однако сервисом NASA FIRMS зафиксирована указывающая на пожар тепловая аномалия на территории локомотивного депо железнодорожной станции «Нижнеднепровск-Узел» в Днепропетровске.
Напомним, взрывы на территории Днепропетровской области прогремели на фоне воздушной тревоги.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в своем Telegram-канале об атаке БПЛА на объекты противника в Днепропетровске, Кривом Роге, Павлограде и Самарском районе.
Ранее были опубликованы кадры удара по объектам ВСУ на территории Днепропетровска.