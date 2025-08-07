Над регионами России сбили более 80 БПЛА. Военная операция, день 1261-й

Над Азовским морем уничтожили 31 БПЛА, над Крымом — 11, над Ростовской областью — 10, над Краснодарским краем — девять, над Черным морем — восемь, над Волгоградской областью — семь, над Белгородской — четыре, над Курской и Орловской — по одному.