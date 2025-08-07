Над регионами России сбили более 80 БПЛА. Военная операция, день 1261-й

9:05 ⚡️Над Крымом сбито более девяти ракет Storm Shadow, пишет SHOT.
«Атаки ведутся из Одесской и Николаевской областей. На земле последствий нет», — говорится в сообщении.
9:03 ❗️Очевидцы сообщают о работе ПВО в Симферополе, Джанкое, Красногвардейском и Белогорске, пишет Telegram-канал «Mash на волне».
«Мониторинговые каналы пишут о пусках ракет по Крыму», — говорится в сообщении.
9:00 Киев готовит провокацию в родильном доме Краматорска по аналогии с мариупольским роддомом, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, на первых этажах здания расселили военных регулярной армии и иностранный контингент. В здании по-прежнему остаются врачи и пациентки.
8:57 ?Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России.
«Существует угроза падения взрывных устройств», — говорится в сообщении.
8:55 В Белгородской области на территории Грайворонского округа объявлена опасность атаки БПЛА, сообщило региональное управление МЧС России.
8:53 В Николаеве на юге Украины произошел взрыв, пишет «РБК-Украина».
8:49 В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории нефтезавода в поселке Афипском, сообщил оперштаб региона.
Возгорание технологической установки совместной переработки газа и газового конденсата уже полностью потушили.
8:47 Над Смоленской областью сбили четыре украинских беспилотника, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет.
8:35 ❗️В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
8:31 ?В аэропорту Калуги (Грабцево) ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщила Росавиация.
8:27 ❗️Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.
8:21 В Белгородской области на территории Валуйского округа объявлена опасность атаки БПЛА, сообщило региональное управление МЧС России.
8:17 В Новосибирской области силовики предотвратили задуманное спецслужбами Украины убийство российского военного с помощью ядов, сообщили в ФСБ.
Убийство готовили два российских подростка, они задержаны.
8:13 ❗️В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил оперштаб региона.
8:11 В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА пострадал мужчина, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
Кроме того, в акватории около Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров. Пострадавших и разрушений нет, добавил глава региона.
8:09 Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили блиндажи противника на Южно-Донецком направлении, сообщило Минобороны РФ.
8:07 ~Вашингтон считает вопрос территорий ключевым в урегулировании на Украине~, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
8:05 ⚡️Президент США Дональд Трамп хочет в краткие сроки договориться о встречах с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на источники.
Глава Белого дома «попросил свою команду действовать быстро».
8:03 ?Над регионами России ночью сбили 82 беспилотника ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Над Азовским морем уничтожили 31 БПЛА, над Крымом — 11, над Ростовской областью — 10, над Краснодарским краем — девять, над Черным морем — восемь, над Волгоградской областью — семь, над Белгородской — четыре, над Курской и Орловской — по одному.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1261-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.