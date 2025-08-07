В азиатской стране скончался исполняющий обязанности президента

С 2016 года Мьин Све занимал пост вице-президента Мьянмы. Однако после военного переворота, произошедшего 1 февраля 2021 года, в результате которого был смещен президент Вьин Мьин, Мьин Све был назначен на пост исполняющего обязанности президента страны.