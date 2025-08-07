В азиатской стране скончался исполняющий обязанности президента

В Мьянме на 75-м году жизни умер исполняющий обязанности президента страны Мьин Све. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Совет национальной обороны и безопасности Мьянмы.
Политик скончался утром в четверг, 7 августа. В последнее время он находился в отпуске по состоянию здоровья.
При этом Associated Press отмечает, что Мьин Све проходил лечение в военном госпитале в столице страны — городе Нейпьидо. По данным СМИ, исполняющий обязанности президента Мьянмы находился в критическом состоянии и с конца июля проходил интенсивную терапию.
С 2016 года Мьин Све занимал пост вице-президента Мьянмы. Однако после военного переворота, произошедшего 1 февраля 2021 года, в результате которого был смещен президент Вьин Мьин, Мьин Све был назначен на пост исполняющего обязанности президента страны.
